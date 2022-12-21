مدير مركز الأهرام لقناة القاهرة الإخبارية: رسائل أمريكيا لم تصل لمستوى فعال في مواجهة كوريا

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات المصري، إن مستوى التهديد الذي أصبحت تمثله كوريا الشمالية وفقا للحسابات الأمريكية وحلفائها في المنطقة، كوريا الجنوبية واليابان، وصل إلى مستوى يثير إشكالًا وسؤالًا كبيرًا: «ماذا بعد تعزيز قدرات الردع الأمريكية مع كوريا الجنوبية واليابان في مواجهة كوريا الشمالية؟».

الرسائل الأمريكية لم تصل إلى مستوى فعال في مواجهة كوريا

وأضاف مدير مركز الأهرام للدراسات المصري، في مداخلة لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن الرسائل الأمريكية لم تصل إلى مستوى فعال في مواجهة كوريا الشمالية، رغم كل التدريبات التي تجريها الولايات المتحدة وحلفاؤها بشكل شبه مستقر في المنطقة.

وأشار «فرحات»، إلى أن كوريا الشمالية لم تتوقف عن إجراء التدريبات أو الاختبارات الصاروخية، وكذلك عن تعديلات أخرى أو إجراءات شديدة الأهمية، منها تعديل العقيدة النووية، وسعيها إلى أن تكون أكبر قوة نووية في العالم.

فرحات: موقف كوريا الشمالية لا يتسم بالمرونة

وتابع الدكتور محمد فايز فرحات: «كل هذه الأمور تشير إلى أن النظام في كوريا الشمالية موقفه لا يتسم بالمرونة في مواجهة الإجراءات الأخرى المقابلة، التي تتعلق بتعزيز الردع في المنطقة، من جانب الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها».