قناة «القاهرة الإخبارية»: «دواعٍ أمنية» وراء إخفاء تفاصيل زيارة الرئيس الأوكراني لأمريكا

قال رامي جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من العاصمة واشنطن، إنّ البيت الأبيض والمؤسسات الرسمية الأمريكية، متحفّظة على الإدلاء بأي تصريحات بشأن تفاصيل زيارة الرئيس الأوكراني لدواعٍ أمنية، متابعا أنّ وسائل الإعلام ذكرت أنّ زيلينسكي يغادر اليوم الأربعاء إلى الولايات المتحدة، للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض، ثم سيلتقي مع بعض القادة في الكونجرس الأمريكي.

خطاب مرتقب للرئيس الأوكراني أمام الكونجرس

وذكر مراسل «القاهرة الإخبارية»، أنّ بعض وسائل الإعلام الأمريكية تحدثت عن أنّ الرئيس الأوكراني قد يلقي خطابًا أمام الكونجرس الأمريكي، ما يجعل الزيارة تاريخية، لأنّها الأولى من نوعها لزيلينسكي خارج حدود بلاده منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في فبراير الماضي.

وأوضح جبر، أنّ زيارة زيلينسكي تحمل رسالة تريد أن توجهها واشنطن إلى موسكو، مفادها أنّها ستقف خلف أوكرانيا للنهاية، وستتحمل جميع التبعات المادية والأمنية لدعم كييف ومنحها القدرة للدفاع عن نفسها أمام العمليات العسكرية الروسية.

الإدارة الأمريكية ترغب في توجيه رسالة إلى حلفائها الغربيين

وأشار مراسل «القاهرة الإخبارية» إلى أنّ الإدارة الأمريكية ترغب في توجيه رسالة إلى حلفائها الغربيين بضرورة الاستمرار في الوقوف خلف أوكرانيا وتحذيرهم من الخطر الروسي القادم إذا لم تجد من يتصدى لها، لافتا إلى أنّ زيارة زيلينسكي تأتي في الوقت الذي يصوّت فيه أعضاء مجلس النواب الأمريكي على موازنة الحكومة التي تبلغ تريليون و700 مليار دولار، بينها 45 مليار دولار تقدم لأوكرانيا، ما يفوق حجم المساعدات التي قدّمت عام 2022، ويعني وجود رسالة داخلية تريد الإدارة الأمريكية تمريرها، وهي أنّ الحزب الديمقراطي عازم على مواصلة دعم كييف.