إصابة 3 أطفال صدمهم تروسيكل مسرع بحي الضواحي ببورسعيد

أصيب 3 أطفال مساء اليوم، صدمهم تروسيكل بعد خروجهم من الدرس أمام مسجد لهيطة بمساكن فاطمة الزهراء بحي الضواحى ببورسعيد، بسبب السرعة الزائدة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

نقل الأطفال إلى المستشفى

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم، مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد يفيد بوصول 3 أطفال إلى مستشفى الزهور، وهم «م.أحمد حسين» و«م.بلال» و«ر.ح.ي»، 12 سنة، مصابين بكسور وجروح وكدمات بالجسم، وجار تقديم الإسعافات الأولية لهم.

تروسيكل مسرع صدم الأطفال

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، أن تروسيكل مسرعا صدم الثلاثة أطفال، وهم في طريقهم إلى المنزل بعد عودتهم من الدرس أمام مسجد لهيطة بحي الضواحي ببورسعيد، وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.

وانتقل رجال إدارة مرور بورسعيد إلى مكان الحادث، وتم التحفظ على التروسيكل تحت تصرف النيابة العامة.