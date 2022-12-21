تفاصيل حفلا الفنان هاني شاكر في لبنان

يعيش الفنان هاني شاكر، نشاطًا فنيًا كبيرًا في الفترة الحالية، إذ يستعد للسفر إلى لبنان، لإحياء حفلين ضمن حفلات موسم رأس السنة الميلادية هناك، ومن المُفترض إجراء البروفات الأخيرة خلال الأيام القليلة المُقبلة.

ويأتي الحفل الأول لـ هاني شاكر في لبنان، يوم 30 ديسمبر الجاري، بمصاحبة الفنانة ماريا إليسا، وتحت قيادة المايسترو بسام بادور، في فندق طلال بلازا.

تفاصيل الحفل الثاني لـ هاني شاكر

أما الحفل الثاني للفنان هاني شاكر، سيكون تحت قيادة المايسترو بسام بادور، أيضًا ليلة رأس السنة بصالة لاسال صيدا الرميلة.

هاني شاكر يطرح أغنية فرق في الإحساس

وكان الفنان هاني شاكر، طرح أغنية جديدة قبل ساعات، تحمل اسم «فرق في الإحساس»، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهي من كلمات إسماعيل رأفت، وألحان وليد سعد، وتوزيع خالد نبيل، ومكس وماستر ياسر أنور، والإخراج الإبداعي لـ نضال هاني.

وتقول كلمات الأغنية:

في قلب ع بابي مهجور

موجوع عغيابي موجوع

ما تلوم يلي قبالك ما تلوم

بس لوم يلي كان السبب بس لوم

يوم تروح تدق بواب الغير

ترجع مكسور مشتاق لـ إيديه

بعدك مشتاقة