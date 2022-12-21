خبيرة تغذية: اكتشفت مشروبا يساعد على تقليل الشهية والوزن

قالت الدكتورة نورا عباس، خبيرة ومدربة تغذية، إنها اكتشفت مشروبا في وقت كورونا يساعد على تقليل الشهية والوزن.

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج «السفيرة عزيزة» الذي تقدمه شيرين عفت وسالي شاهين، المذاع على شاشة dmc: «أما كنا محبوسين وقت كورونا، ومش بنعمل حاجة غير الأكل، المشروب ساعدني إنه يقلل الشهية، لكن مينفعش أعتمد عليه ولازم يكون نظام صحي، ونمشي عليه، وفيه مكونات منه تخسس ومكونات تانية تقلل الشهية».

مكونات المشروب

وتابعت: «المشروب يتكون من زنجبيل، ويستخدم في الطب الهندي والصيني وممتلئ بالألياف التي تشعرنا بالشبع، ويخفض مستوى السكر في الدم مما يقلل اشتهاء الأكل، ويقي من السرطان وبه مواد مضادة للأكسدة، وتقلل من ألم المفاصل لوجود إنزيمات تقوم على تحليل البروتين».

وتابعت: «وتضاف لها قرفة تساعد على نزول الوزن، وتعلي من درجة حرارة الجسم لتعلية الحرق، وتقلل من آلام الدورة الشهرية ومضاد للأكسدة، وكذلك قرنفل ممتلئ بفيتامين سي، وتطرد كل الغازات الموجودة في الجسم وتعالج نزلات البرد، واليانسون، الذي يجب استخدامه فريش، ويعالج الإمساك والغازات والبعض قديما كان يستخدمه بعد الوجبات الثقيلة، ويحل اضطرابات النوم».