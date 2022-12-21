وفاة معلمة بأزمة قلبية خلال الحصة الدراسية في سوهاج

تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية، تقريرا من النقابة الفرعية للمعلمين بسوهاج يفيد بوفاة المعلمة منال أحمد، مدرسة لغة عربية بمدرسة السكساكة الابتدائية ، التابعة لإدارة طما التعليمية، داخل الفصل أثناء الشرح اليوم ، نتيجة أزمة قلبية، وجرى نقلها إلى المستشفى لمحاولة إنقاذها، لكنها فارقت الحياة.

وعلى الفور كلف خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، عبد الروؤف حمدون رئيس النقابة الفرعية بسوهاج وعلى سليمان رئيس اللجنة النقابية بطما، بالتوجه إلى المستشفى والوقوف بجانب أسرتها في مصابهم الأليم، وإنهاء جميع إجراءات الجنازة.

وتقدم خلف الزناتي، بخالص العزاء لأسرة المعلمة، التي توفيت أثناء أداء رسالتها، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.