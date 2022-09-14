نقابة المعلمين تنفي صدور قرار بتجديد «كارنيه العضوية» سنويًا

نفى مرصد المعلمين التابع لنقابة المهن التعليمية، ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن قرار مجلس النقابة، بتجديد كارنيهات عضوية الأعضاء من المعلمين، بشكل سنوي، مؤكدًا أن ما يتردد معلومات مغلوطة وليس لها أساس من الصحة.

النقابة: التجديد يتم كل 5 سنوات

وأوضح المرصد، أن هناك قرارًا صدر قبل 9 أشهر، وبالتحديد في 23 ديسمبر 2021، بتجديد كارنيه عضوية النقابة كل 5 سنوات ويتم العمل بالقرار منذ صدوره، وذلك لتحديث بيانات الأعضاء، وليس هناك جديد في هذا الشأن منذ صدور القرار الأخير.

نقابة المهن التعليمية

وأهابت نقابة المهن التعليمية، بـ المعلمين عدم الانسياق وراء الشائعات، والمعلومات المغلوطة، ويمكن العودة للنقابة العامة أو النقابات الفرعية بكل المحافظات لمعرفة الحقيقة.