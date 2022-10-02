نقابة المعلمين تشكل غرفة عمليات لمتابعة وحل شكاوى المدرسين مع بدء الدراسة

أعلن خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة أحوال المعلمين مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2022 -2023، على أن تكون غرفة العمليات برئاسة محمد عبد الله، الأمين العام للنقابة.

ووجه «الزناتي»، جميع النقابات الفرعية واللجان النقابية على مستوى الجمهورية، بالتعاون الكامل مع غرفة العمليات المركزية بالنقابة العامة، لسرعة حل أي مشاكل تخص المعلمين خلال العام الدراسي.

زيارات مدرسية لمتابعة المعلمين

وشدد «الزناتي»، على النقابات الفرعية واللجان النقابية إجراء زيارات مدرسية لمتابعة المعلمين، وتوفير كل سبل الدعم والمساعدة للمعلمين للقيام بمهام عملهم في جو مستقر، نظراً للدور الكبير الذي يلعبه المعلم في تشكيل عقل ووجدان طلابه، وبث القيم وروح الوطنية وحب التعلم فيهم.

تنظيم دخول أولياء الأمور إلى المدارس

وطالب نقيب المعلمين، بضرورة تشديد مسؤولي وزارة التربية والتعليم على تنظيم دخول أولياء الأمور إلى المدارس لعدم تكرار التعدي على المعلمين داخل الحرم المدرسي، للحفاظ على هيبة ومكانة أصحاب رسالة تربية الأجيال.

وأوضح محمد عبدالله الأمين العام لنقابة المهن التعليمية ورئيس غرفة عمليات النقابة، أنَّه تمّ تخصيص رقم واتس آب 01555208606 ‏لتلقي شكاوى المعلمين مع بدء الدراسة، وتنفيذ تعليمات نقيب المعلمين بالتنسيق الكامل مع الفرعيات واللجان النقابية لسرعة تلبية نداء أي معلم يواجه أي مشكلة خلال تأدية رسالته في تربية وتعليم الأجيال.