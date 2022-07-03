موعد صرف معاش نقابة المعلمين يوليو 2022.. نقيب المعلمين يوضح

يبحث الكثيرون عن موعد صرف معاش نقابة المعلمين يوليو 2022، إذ تصرف معاشات المعلمين كل 3 أشهر، وينتظر جموع المعلمين أصحاب المعاشات معرفة موعد صرف معاش نقابة المعلمين يوليو 2022، لاسيما وأنَّه لم يتمّ صرف معاشات المعلمين يوليو 2022 حتى الآن، ولم تعلن نقابة المعلمين موعد صرف معاش نقابة المعلمين يوليو 2022، حتى الآن أيضًا.

وقال خلف الزناتي نقيب المعلمين، إنَّ النقابة تعاني من أزمات مالية بسبب عدم تغيير قانون النقابة لزيادة موارد النقابة، لاسيما أنَّه كل عام يحال للمعاش أكثر من 40 ألف معلم، وبالتالي تزداد قيمة دفعة المعاشات، لافتًا إلى أنَّ قيمة آخر دفعة للمعاشات وصلت إلى 135 مليون جنيه، بعد أن كانت 86 مليون جنيه عام 2014، أي ما يقترب من الضعف.

موعد صرف معاشات المعلمين

وعن موعد صرف معاش نقابة المعلمين يوليو 2022، أكّد نقيب المعلمين في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «معاشات يوليو ستتأخر قليلا، لأنّ مكافأة امتحانات المعلمين لن تصرف إلا بعد يوم 15 يوليو وستصرف النقابة معاشات المعلمين بعد يوم 20 يوليو الجاري حتى يتم تدبير المبلغ المطلوب لصرف المعاشات».

ويبلغ عدد الأعضاء المستحقين 259 ألف عضو، بقيمة 102 مليون، و10 آلاف جنيه، بينما يبلغ عدد الورثة 212 ألفًا و664 مستحقًا بقيمة 29 مليونًا، و467 ألف جنيه.

معاشات المعلمين

ويشهد صندوق معاشات المعلمين، تراجعًا كبيرًا في موارده، بعد خروج 363 ألف معلم للمعاش خلال آخر 8 سنوات، وتوقف دفع اشتراكاتهم، بجانب تراجع باقي موارد الصندوق، فى ظل زيادة دفعة المعاشات المستحقة إلى 134 مليون جنيه حالياً.

وأكّد أنَّها بحثت كل الحلول، وانتهت بضرورة تغيير قانون النقابة الذى مر عليه 52 عاما منذ صدوره عام 1969، بما يدعم زيادة موارد صندوق معاشات المعلمين، ويمكن النقابة من الوفاء بالتزاماتها تجاه الأعضاء والورثة.