النتائج الكاملة للتصفيات النهائية لمسابقة نحلة التهجي للغة الانجليزية

أعلنت الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية، النتائج النهائية لمسابقة نحلة التهجي التي تنظمها الإدارة بالتنسيق مع قطاع المعاهد وشارك فيها الطلاب من معاهد المحافظة في مادة اللغة الإنجليزية.

التصفيات النهائية لمسابقة التهجي بالقليوبية

أجريت التصفيات النهائية على مستوى الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية، بمتابعة الشيخ ممدوح عبد الجواد، وكيل أول المنطقة والقائم بعمل مدير المنطقة، والدكتورة دعاء صبري، وطاهر عبد المنعم من قطاع المعاهد الأزهرية، وأحمد دسوقي مدير إدارة التوجيه الفنى والمنسق العام للمسابقة، ومحمود الصياد موجه عام اللغة الإنجليزية.

قائمة الفائزين في مسابقة نحلة التهجي بالقليوبية

أوضح الشيخ ممدوح عبد الجواد، وكيل أول منطقة القليوبية الأزهرية للعلوم العربية والشرعية والقائم بأعمال مدير المنطقة في بيان له أن نتائج المسابقة أسفرت عن فوز كلا من:.

المركز الأول رياض أطفال، أول الطالبة سلمى محمد رضا معهد طوخ الابتدائي إدارة طوخ.

المركز الأول رياض أطفال ثاني، أياد عبدالحميد طلعت معهد القناطر إدارة القناطر.

المركز الأول الصف الأول الابتدائي، الطالب محمد أحمد العناني معهد ميت كنانة إدارة طوخ.

المركز الأول الصف الثاني الابتدائي، الطالب مالك علاء الدين، محمد معهد طوخ.

المركز الأول الصف الثالث الابتدائي الطالبة سعاد شريف محمد معهد فتيات بنها.

المركز الأول الصف الرابع الطالبة لوجين إبراهيم عبدالعليم، معهد فتحي الخولي النموذجي.

المركز الأول الصف الخامس الابتدائي، الطالب إياد حمدي إبراهيم، معهد شبين القناطر إدارة شبين القناطر.

المركز الأول الصف السادس الابتدائي، آلاء أبوبكر أحمد، معهد فتيات بنها النموذجي إدارة بنها.

المركز الأول الإعدادي الطالبة رضوى تيسير السيد فتيات بنها النموذجي إدارة بنها.

المركز الأول الصف الثاني إعدادي الطالبة، بسنت إمام محمود معهد فتيات قرنفيل إدارة القناطر.

المركز الأول الصف الثالث الإعدادي، الطالبة رحمة حامد محمود معهد البرادعة إدارة القناطر الخيرية.

المركز الأول الصف الثالث الثانوي، الطالبة شهد إبراهيم حمودة معهد فتيات بنها إعدادي ثانوي إدارة بنها.

ومن المقرر أن يمثل الفائزين منطقة القليوبية في تصفيات المسابقة على مستوى الجمهورية بقطاع المعاهد الأزهرية بالقاهرة.