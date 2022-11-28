وظائف قيادية جديدة بـ«أزهر القليوبية».. الشروط والأوراق

أعلنت الإدارة الإدارة المركزية للأزهر الشريف بالقليوبية عن فتح باب التقدم لوظيفتي موجه عام اللغة العربية وموجه أول اللغة الفرنسية إذ من المقرر تلقي الطلبات حتى 6 ديسمبر المقبل على أن يكون التقديم بالقليوبية بالإدارة المركزية والإدارات الفرعية.

«الوطن» تستعرض إعلان منطقة القليوبية الأزهرية المركزية وفق بيان رسمي أعلنته الإدارة على صفحتها الرسمية بـ«فيس بوك» لفتح باب التقدم عن حاجتها لشغل وظيفة موجه أول مادة اللغة الفرنسية وموجه عام اللغة العربية والشروط والأوراق المطلوبة ومواعيد تقديم الطلبات والمقرر أن تستمر عملية التقدم حتى 6 ديسمبر المقبل.

شروط التقدم لوظيفة موجه أول لغة فرنسية بالإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية

وحددت الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية شروط التقدم لوظيفة موجه أول لغة فرنسية كالتالي:

- أن يكون حاصلا على مؤهل عال تربوي مناسب أو مؤهل عال مناسب وتأهيل تربوي

- أن يكون على درجة معلم خبير

- ألا يكون حاصلاً على جزاء أكثر من عشرة أيام ولم يتم محوها

- ألا يكون محالاً للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو صدر له قرار بالإبعاد أو الوقف عن العمل

- أن يكون على رأس العمل

- أن يكون آخر تقريرين للمتقدم بمرتبة كفاء

- قضاء مدة بينية قدرها خمس سنوات في الوظيفة الأدنى

ونبهت الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية علي المتقدمين أنه لن ينظر إلى الطلبات التي لم تتوافر فيها جميع الشروط وأنه لن تقبل الطلبات التي تقدم بعد انتهاء موعد الإعلان.

الأوراق المطلوبة لوظيفة موجه أول لغة فرنسية

وحددت الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية الأوراق المطلوبة لوظيفة موجه أول لغة فرنسية كالتالي:

- طلب مستوفى البيانات

- صورة من خطاب اجتياز الكادر

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- بيان بالجزاءات التي لم يتم محوها

- صورة من مباشرة العمل

شروط وأوراق وظيفة موجه عام اللغة العربية

وأعلنت الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية شروط وأوراق التقدم لوظيفة موجه عام اللغة العربية بالإدارة على أن يتم غلق باب التقدم للوظيفة في 6 ديسمبر المقبل حسب الشروط الآتية:

- أن يكون حاصلا على مؤهل عال تربوي مناسب مؤهل عال مناسب و تأهيل تربوي

- أن يكون على درجة كبير معلمين

- أن لا يكون حاصلاً على جزاء أكثر من عشرة أيام ولم يتم محوها

- أن لا يكون محالاً للمحاكمة التأديبية أو الجنائية أو صدر له قرار بالإبعاد أو الوقف عن العمل

-أن يكون على رأس العمل

- أن يكون آخر تقريرين للمتقدم بمرتبة كفء

- قضاء مدة بينية قدرها خمس سنوات في الوظيفة الأدنى

الأوراق المطلوبة:

- طلب مستوفى البيانات.

- صورة من خطاب اجتياز الكادر - صورة من بطاقة الرقم القومي - بيان بالجزاءات التي لم يتم محوها .

- صورة من مباشرة العمل.

ونبهت الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية على جميع الإدارات التعليمية وضع الإعلان فى مكان بارز بالإدارة وإبلاغ المعاهد التابعة لها وتكليف شيوخ المعاهد بوضع الإعلان فى مكان بارز بالمعهد بحيث يمكن للجميع الاطلاع عليه وأن التنسيق ليس مسئولا في حالة عدم إبلاغ المعاهد أو التقدم بعد الإعلان أو عن الطلبات الغير مستوفاة.