نجلاء فتحي: رفضت عرضا بـ8 ملايين دولار لتجسيد دور الملكة نازلي

توارت الفنانة الكبيرة نجلاء فتحي عن عالم الأضواء والشهرة منذ سنوات طويلة؛ لرغبتها في التفرغ لحياتها الأسرية ورعاية زوجها الإعلامي الكبير حمدي قنديل قبل وفاته، فضلا عن اهتمامها برعاية حفيدتها زين التي أنجبتها ابنتها الوحيدة ياسمين.

وبمناسبة احتفال نجلاء فتحي بعيد ميلادها، اليوم الأربعاء، نستعيد واقعة رفضها بطولة مسلسل ملكة في المنفى، الذي قدمته الفنانة نادية الجندي عام 2010، إذ كشفت في حوار سابق لها مع مجلة الكواكب عن تلقيها عرضا ببطولة هذا العمل مقابل حصولها على 8 ملايين دولار، ولكن العمل قوبل بالرفض من جانبها.

نجلاء فتحي تكشف سبب رفضها تجسيد الملكة نازلي

وأضافت: «طالبني حمدي قنديل بقراءة النص قبل حسم موقفي، ولكني رفضت بسبب عدم حبي لشخصية الملكة أساسا، فكيف سأقدمها وأنا لا أحبها؟

نجلاء فتحي: أعتز بمسيرتي الفنية

وأشارت نجلاء فتحي إلى اعتزازها بمسيرتها الفنية التي قدمت من خلالها العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، ولكنها قررت التفرغ لحياتها الأسرية بعد أن وجدت منزلها بحاجة إليها، بحسب تصريحاتها.