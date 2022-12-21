نجلاء فتحي وحمدي قنديل قصة حب 26 عاما.. نادرا ما تغادر منزلها منذ وفاته

ابتعدت الفنانة نجلاء فتحي عن الأضواء منذ وفاة زوجها الإعلامي حمدي قنديل، حيث ربطت بينهما علاقة حب على مدار 26 عاماً، وكان يوم وفاته خيبة أمل وحزن شديد على زوجته الفنانة نجلاء فتحي، التي تكمل اليوم عامها الـ 71.

حزن نجلاء فتحي بعد وفاة زوجها حمدي قنديل

وأكدت مصادر مقربة من الفنانة نجلاء فتحي لـ «الوطن»، أنها تعيش حالة حزن بعد وفاة زوجها حمدي قنديل، ونادراً ما تخرج من منزلها، وتقضي معظم الوقت مع أسرتها فقط.

وفاة حمدي قنديل

وغيَّب الموت الإعلامي حمدي قنديل، زوج الفنانة نجلاء فتحي عام 2018، عن عمر ناهز الـ 82 عاما، وذلك بعد صراع مع المرض.

قصة حب نجلاء فتحي وحمدي قنديل

نشأت قصة حب بين الثنائي، حيث كان حمدي قنديل يعمل صحفيا في إحدى المؤسسات الكبرى، وطلب من الفنانة نجلاء فتحي موعدا في أوائل التسعينيات لإجراء حوار صحفي معها.

كان الموعد داخل منزل شقيقة نجلاء فتحي، حيث فوجئ حمدي قنديل وقتها بأنه على معرفة شخصية بزوج شقيقتها، وفوجئ هناك بأنهم ينادونها في المنزل باسم زهرة، ليتعرف وقتها على اسمها الحقيقي فاطمة الزهراء.

توطدت العلاقة الشخصية بين نجلاء فتحي وحمدي قنديل وأصبحت صداقة شخصية كبيرة.