نادية الجندي تحيي ذكرى وفاة المخرج نادر جلال: سابق عصره وصاحب بصمة

أحيت الفنانة نادية الجندي، عبر حسابها على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، ذكرى وفاة المخرج الراحل نادر جلال، الذي غيبه الموت في 16 ديسمبر 2014.

ونشرت نادية الجندي صورا من كواليس الأعمال التي جمعتها بالمخرج الراحل، وعلقت: «اليوم ذكرى وفاة المخرج الكبير نادر جلال، المخرج اللي سابق عصره، وترك أثرا كبيرا في الفن وفي حياتي، وترك بصمة مهمة في تاريخ صناعة السينما المصرية، وقدم الأكشن من سنوات على أعلى مستوى ومكنش فيه الإمكانيات الموجودة الآن».

وأضافت نادية الجندي: «كان صديق وفي، وشريك النجاح في 12 فيلما من أجمل أعمالي في السينما، خمسة باب، جبروت امراة، ملف سامية شعراوي، الإرهاب، شبكة الموت، عصر القوة، مهمة في تل أبيب، الشطار، إمرأة هزت عرش مصر، اغتيال، 48 ساعة في إسرائيل، وأمن دولة، عشنا أجمل فترة زمينة من عمري كلها نجاحات وأعمال كبيرة متميزة، الله يرحمه يا رب ويدخله فسيح جناته».