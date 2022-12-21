نجلاء فتحي اكتشفها العندليب واعتزلت في منتصف السبعينيات بسبب «الإسفاف»

براءة غير معهودة وجاذبية اتسمت بها نجمة الزمن الجميل الفنانة نجلاء فتحي، مكنها من أداء الأدوار الرومانسية بمشاركة كبار النجوم، منذ أن اكتشفها العندليب وأسند إليها دور فيلم الأصدقاء عام 1966، وقدمها رمسيس نجيب بطلة في فيلم «أفراح»، وكانت صديقة مقربة للنجم سمير صبري ومحمود ياسين.

وتحتفل الفنانة نجلاء فتحي بعيد ميلادها الـ71، فهي من مواليد 21 ديسمبر عام 1951، وأوضحت أنها تمارس عدة أنواع من الرياضات إلا أن المشي رياضتها المفضلة، وتلعب تنس وسباحة، وتتغلب على أزماتها النفسية بنظافة المنزل، وتفضل أغنية «أنت عمري».

نجلاء فتحي امرأة حديدية

وفي حوار سابق لها ذكرت أنها امرأة حديدية تثق في قدراتها وتخاف من الخطأ، موضحة أنها عندما عملت في التمثل كانت ترغب في الشهرة، إلا أنها بمرور الوقت أدركت أنها صاحبة رسالة، واضطرت أن تتوقف قليلاً في منتصف السبعينيات بسبب إسفاف الأفلام «قررت أبعد عن الفن لحد التيار ده ما ينتهي».

خلاف أحمد زكي ومحمد خان بسبب نجلاء فتحي

وتسببت الفنانة نجلاء فتحي في خلاف كبير بين أحمد زكي ومحمد خان، تطورت إلى رفع «الإمبراطور» السكين على «خان» وحاول ضربه بها، بسبب مساحة الدور المخصصة لها في فيلم «أحلام هند وكاميليا»، حيث شعر «الإمبراطور» أن «خان» يهتم بالفنانة نجلاء فتحي، ومنحها مساحة دور كبيرة على حسابه، حسبما روي الناقد الفني طارق الشناوي، في لقاءات تليفزيونية.

نجلاء فتحي قدمت العديد من الأدوار المهمة من أبرزها «أحلام هند وكاميليا، والمرأة الحديدية، ولعدم كفاية الأدلة، وسعد اليتيم، وعفوا أيها القانون، أختي، دمي ودموعي وابتسامتي، حب وكبرياء سونيا والمجنون، إسكندرية ليه، سنة أولى حب، سوبر ماركت».