أستاذ طب أطفال: الدولة تهتم بالقطاع الصحي في الصعيد وتوفر الأجهزة والكوادر المميزة

قال الدكتور محسن الألفي، أستاذ طب الأطفال، إن الدولة تهتم بالقطاع الصحي في صعيد مصر، بأفضل ما يكون سواء بأجهزة أو كوادر طبية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفيرة ببرنامج «إكسترا اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن على شاشة «إكسترا نيوز»، «زرت أسوان والأقصر وأسيوط، ووجدت بها الرعاية الصحة ممتدة وأفضل ما يكون، كما وجدت بالصعيد مستشفى أورام جميل للغاية، ويعمل بكل كفاءة».

وتابع: «المستشفيات تتوافر بها أجهزة طبية على أحدث ما يكون في الصعيد، وغير متواجدة بالقاهرة، وكانت مفاجأة للجميع، وكذلك الكوادر الطبية المدربة»، موضحا أنه جرى تدريب على مستوى وتوأمة بين الجامعات والمستشفيات الأجنبية والمستشفيات المصرية، كما أن وزارة الصحة وبعض المبادرات الخاصة بها كانت تدخل فيها مظمة الصحة العاليمة، ودائما في جامعة عين شمس نعرض حالات مشتركة أسبوعية مع جامعات أجنبية.