برنامج «هذا الصباح» على «إكسترا نيوز» يبرز تقرير «الوطن».. «ميسي.. بطل للنهاية»

أبرز برنامج «هذا الصباح»، الذي تقدّمه الإعلاميين باسم طبانة وأمل صالح، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، تقريرًا نشر في عدد «الوطن» اليوم، بعنوان «ميسي.. بطل للنهاية»، الكرة تستجيب لـ كبيرهم الذي علمهم السحر.

ميسي.. 17 عام من المتعة والتألق

وتناول التقرير الذي نشر اليوم بجريدة «الوطن»، مسيرة ميسي نجم منتخب الأرجنتين الذي توّج بكأس العالم 2022 في قطر، والذي حقق خلال رحلة امتدت إلى 17 سنة، المتعة الكروية لمحبي وعشاق كرة القدم من مختلف أنحاء العالم، وصولًا للتويج التاريخي.