مواهب طلاب سمنود التكنولوجية.. «أزياء كاجوال وفساتين بلمسات فرعونية»

بدأ اليوم طلاب قسم تكنولوجيا الملابس الجاهزة بجامعة سمنود التكنولوجية، تحقيق حلمهم في مجال الموضة والأزياء، من خلال رسم أزياء كاجوال، وفساتين سهرة بلمسات وزخارف فرعونية بمناهج دراسية تجعله يبتكر تصميمات مواكبة للموضة العالمية.

موضة الأزياء في أول عام دراسي لهم

وأجرى الدكتور منتصر دويدار، رئيس جامعة سمنود التكنولوجية حوارات مع الطلاب والاستماع إليهم والإطلاع على مواهبهم الإبداعية، معرباً عن سعادته لمستوى الطلاب الذين وصلوا إليه فى تصميم ملابس مميزة تواكب التطور الحديث في موضة الأزياء في أول عام دراسي لهم.

توفير مناخ يواكب التطور التكنولوجي

وأوضح منتصر دويدار، أن الجامعة حريصة على الاهتمام بالمشروعات والأنشطة الطلابية المختلفة وتوفير مناخ علمي وعملي يواكب التطور التكنولوجي المتقدم والعمل على دعم وتشجيع الطلاب، وتحفيزهم على الاستمرار في الإبداع والابتكار حتى يستطيع الطلاب التأهل إلى سوق العمل في صناعة عالم الموضة والأزياء.

وأضاف الدكتور وليد رسلان، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالجامعة، أن الغرض الرئيسي من المشروعات التي يقوم بها القسم هو إكساب الطلاب المهارات الأساسية في تصميم الملابس الجاهزة.

وأعرب عن إعجابه بمجهود الطلاب لتلك الأعمال الإبداعية الرائعة، ومشيداً بروح الابتكار والإبداع الفني لديهم والتي وصلوا إليها من خلال مجموعة من أهم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بقسم تكنولوجيا الملابس.

6 جامعات تكنولوجية داخل محافظات مصر

الجدير بالذكر أن جامعة سمنود التكنولوجية، واحدة من 6 جامعات تكنولوجية جديدة، أنشأت لتلبية احتياجات الأسواق المصرية من الموارد البشرية اللازمة للخطط الفنية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة وتحقيق رؤية مصر 2030، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة على أن التعليم يجب أن يساهم بشكل كبير في التحول الاجتماعي في مصر.