مستشار وزير التعليم العالي: نستهدف التوسع في برامج الجامعات التكنولوجية

قال الدكتور أحمد الحيوي، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون التعليم الفني، إنه سيتم التوسع في برامج الجامعات التكنولوجية العام المقبل، وفق احتياجات سوق العمل، موضحا أن برامج هذه الجامعات متخصصة وتحتاجها الصناعة، لذلك تم إنشاء الجامعات في مناطق تخدم الصناعة.

وأضاف الحيوي لـ«الوطن»، الدراسة انتظمت في الجامعات التكنولوجية منذ بداية العام الدراسي، وشهدت إقبالا كبيرا من قبل طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية، مشيرا إلى أن إجمالي عدد البرامج في الجامعات التكنولوجية، يتراوح بين 10 و12 برنامجا في كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة و5 برامج في كلية العلوم الصحية.

وأوضح مستشار وزير التعليم العالي، أن الوزارة لديها خطة طموحة للتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية في مختلف المحافظات، لافتاً إلى أن هذه الجامعات ساهمت في تغيير ثقافة المجتمع تجاه التعليم التكنولوجي.

تطوير التعليم التكنولوجي ضرورة حتمية

شدد الدكتور هشام الديب، رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، على أن تطوير التعليم التكنولوجي أصبح ضرورة حتمية، باعتباره يمثل الجناح الثاني لمنظومة إعادة بناء الإنسان المصري، التي تقوم على النهوض بمنظومتي التعليم والبحث العلمي، لما يمثلانه من أهمية بالغة في تحقيق التنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة المصرية الجديدة.

وتابع بالتأكيد على أن جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، تعد معقلا للفكر الإنساني في أرفع مستوياته، ومصدرًا لاستثمار وتنمية أهم ثروات المجتمع وأغلاها وهي الثروة البشرية، وتتوخى المساهمة في رقي الفكر، وتقدم العلم، وتنمية القيم الإنسانية، وتزويد البلاد بالمتخصصين والفنيين والخبراء في مختلف المجالات.

إنشاء الجامعات التكنولوجية من إنجازات التعليم

وأكد الديب، في كلمة عبر موقع جامعة القاهرة التكنولوجية، أن القيادة السياسية حرصت على تطوير التعليم التكنولوجي بكل السبل الممكنة، لافتا إلى وجود إنجازات ملموسة في مجال التعليم بإنشاء الجامعات التكنولوجية الحديثة، منها جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، كصرح علمي تنتهج أسلوب التعليم والتدريب للطلاب في مختلف التخصصات التي يحتاجها سوق العمل.