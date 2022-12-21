المنسقة الأممية بلبنان تؤكد أهمية إجراء تحقيق سريع في مقتل الجندي الإيرلندي

أكدت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة بلبنان يوانا فرونتسكا، أهمية إجراء تحقيق سريع وشفاف في مقتل الجندي الإيرلندي التابع لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).

لقاء بين ممثلة الأمم المتحدة وقائد جيش لبنان

جاء ذلك خلال لقائهما، اليوم الأربعاء، بقائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، بمقر قيادة الجيش باليزرة بمحافظة جبل لبنان، وعبرت فرونتسكا عن امتنانها لقائد الجيش العماد جوزاف عون على التقييم الممتاز للتعاون والدعم للجيش اللبناني.

استقبال عون للسفير الياباني

من جانبه، أكد الجيش اللبناني أن اللقاء تناول الأوضاع في لبنان والمنطقة، وعلى صعيد متصل، استقبل العماد عون، السفير الياباني في لبنان ماجوشي ميسايوكي، يرافقه الملحق العسكري الياباني في لبنان.