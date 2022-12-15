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«يونيفيل»: لم نحدد هوية مهاجمي القافلة جنوبي لبنان

كتب:

عمرو حسني
12:35 م | الخميس 15 ديسمبر 2022
قوات الـ «اليونيفيل»

قوات الـ «اليونيفيل»

ذكرت القوات المسلحة التابعة للأمم المتحدة متعددة الجنسيات في لبنان «يونيفيل»، أنه لم يتم تحديد هوية مهاجمي القافلة، جنوبي لبنان.

تفاصيل متضاربة حول قتل الجندي

وأضافت «يونيفيل» بحسب خبر عاجل بثته قناة «العربية»، صباح اليوم الخميس: «تفاصيل مقتل الجندي الأيرلندي جنوبي لبنان قليلة ومتضاربة، وننسق مع الجيش اللبناني لتحديد ملابسات مقتل الجندي الآيرلندي».

وأعلنت «يونيفيل»، صباح اليوم، مقتل جندي أيرلندي، وإصابة 3 آخرين بعد إطلاق نيران جنوبي لبنان.

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