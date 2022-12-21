«الداخلية»: ضبط طبيب تعدى على مريضة عقب تخديرها في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم الأربعاء، من ضبط طبيب قام بالتعدى على فتاة عقب تخديرها، بعيادته الخاصة بالقاهرة.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة خلال شهر أكتوبر الماضي، من إحدى السيدات، تضررت خلالها من طبيب ومالك عيادة كائنة بدائرة القسم، لقيامه بالتعدى عليها عقب تخديرها أثناء توقيعه الكشف الطبى عليها.

أمكن ضبط المذكور حال عودته من الخارج، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.