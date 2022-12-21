تفاصيل حبس سائق دهس سيدة بالخليفة

قررت جهات التحقيق حبس المتهم بقتل سيدة دهسا عن طريق الاصطدام بسيارته بالخليفة، فأودى بحياتها 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتم التحفظ على السيارة، والمطالبة بسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

تفاصيل الواقعة

وصول إخطار لقسم شرطة الخليفة باستقبال أحد المستشفيات سيدة، مصابة بكدمات وجروح متفرقة بالجسم، ولفظت أنفاسها الأخيرة أثناء محاولة إسعافها.

دهسها ولاذ بالفرار

بالفحص وسرعة الإجراءات، تبين أنه حال عبور السيدة الطريق، اصطدمت بها سيارة مجهولة ولاذت بالفرار، ما نتج عنه إصابتها، التي أودت بحياتها.

عقب تقنين الإجراءات، تم تحديد السيارة مرتكبة الحادث، وتبين أنها سيارة أجرة في حيازة سائق، يقيم بالبساتين بالقاهرة، جرى ضبطه حال استقلاله السيارة المتسببة في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة على النحو المشار إليه، وتبين عدم حمله تراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

العقوبة المنتظرة للمتهم

عقب المحامي أشرف ناجي حول العقوبة المنتظرة للمتهم، وهي عقوبة القتل الخطأ، إذ نصت المادة 238 من قانون العقوبات على «من تسبب خطأ فى موت شخص، بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».

وأضاف المحامي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن مائة، ولا تجاوز 500 جنيه.

وأوضح أن العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على 7 سنوات، إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد على عشر سنوات.