إنجازات جديدة للفراعنة في البطولة الأفريقية للرماية بتونس

يواصل فراعنة الرماية، إنجازات جديدة يف البطولة الأفريقية، المقامة حاليا بميادين الرماية بتونس، إذ حقق لاعبو منتخب مصر للرماية في اليوم الثالث، المراكز الثلاث الأول في منافسات نهائيات 10 أمتار بندقية رجال.

«فراعنة الرماية» يُبهرون الجميع

ونجح محمد حمدي في تحقيق المركز الأول، والميدالية الذهبية لمنتخب مصر للرماية، وجاء في المركز الثاني اللاعب الناشئ محمد سعد والميدالية الفضية، وجاء في المركز الثالث مجدي المهدي والميدالية البرونزية.

وتضم قائمة اللاعبين واللاعبات المصريين في البطولة كلا من، محمد حمدى ومحمد مصطفى وفريدة خالد ومى مجدى وميرنا هيثم وعمرو أحمد ويوسف حسام ومجدي محمد حافظ وهالة الجوهري ويارا أحمد.

وأعرب حازم حسني رئيس الاتحادين الأفريقي والمصري للرماية، عن سعادته البالغة لما حققه أبطال الرماية في البطولة، ويرجع ذلك للدعم المستمر لأبطال الرماية من القيادة السياسية والمتمثلة في أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والذي يحرص دائما علي دعم الأبطال.

وأشاد حسني بالحماس الشديد للاعبي منتتخب مصر وإصرارهم على العودة من البطولة بأكبر إنجازات، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، للاهتمام الكبير الذي تشهده الرياضة المصرية في كل الألعاب في عهده السعيد.

كما توجه بالشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، للدعم المستمر الذي تقدمه الوزارة للاتحاد وللاعبين، والتواصل المستمر مع أفراد البعثة للاطمئنان عليهم وحل أي مشكلات تواجههم.

الجدير بالذكر، أن فعاليات البطولة الأفريقية الخامسة عشرة للرماية تقام بمدينة نابل التونسية في الفترة من 16 إلى 24 ديسمبر الحالي حيث يبحث منتخبنا الوطني عن الظهور بشكل جيد وتحقيق أكبر عدد ممكن من الميداليات.