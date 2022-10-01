مصرع عامل «دليفيري» في حادث بـ«الرماية».. صدمته سيارة نقل تسير عكس الاتجاه

لقى شاب مصرعه إثر حادث تصادم سيارة نقل بدراجته النارية بطريق مساكن الضباط بميدان الرماية، ما أدى لإصابته بكسور متفرقة بالجسم، نتج عنها مصرعه على الفور، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بلاغ يكشف الواقعة

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بقيادة اللواء هشام أبو النصر، تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة نقل ودراجة نارية بطريق مساكن الضباط بميدان الرماية، ما أدى لوفاة شاب، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ، مدعومة بسيارة إسعاف، لنقل المتوفى لأقرب مستشفى تمهيدا لتسليمه لذويه.

المتهم كان يسير عكس الاتجاه

وبعمل التحريات الأولية، التي أشرف عليها اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تبين أن سيارة نقل كانت تسير في الاتجاه العكسي، إذ اصطدمت بدراجة نارية ما أدى لإصابة قائدها عامل دليفيري يبلغ من العمر 17 سنة بكسور متفرقة بالجسم، لقى مصرعه إثرها، وفر قائد السيارة النقل هاربا.

المتهم حاول الهرب خوفا من المساءلة القانونية

تمكنت الأجهزة الأمنية بقيادة العميد على عبد الرحمن رئيس القطاع، من التحفظ على السيارة النقل القلاب المتسببة في الواقعة، كما نجحت في ضبط قائدها المتسبب في الحادث، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة، وهروبه خوفا من المساءلة القانونية، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق مع المتهم.