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الممثل الدائم لأفريقيا بمجلس الأمن: نتضامن مع الشعب السوري لتحقيق السلام

كتب:

محمود البدوي
08:00 م | الأربعاء 21 ديسمبر 2022
مندوب مجموعة الثلاث «غانا وكينيا والجابون»

مندوب مجموعة الثلاث «غانا وكينيا والجابون»

قال الممثل الدائم لأفريقيا في جلسة مجلس الأمن المنعقدة حول الشرق الأوسط، إننا نتضامن مع الشعب السوري من أجل التوصل لسلام مستدام، وتعزيز الاستقرار على الأراضي السورية، موضحًا أن زيادة المواجهات العدائية في سوريا، وخاصة إدلب، أمر يثير القلق، وذلك خلال كلمته اليوم، التي نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية».

المواجهات العسكرية التي تؤثر على المدنيين ازدادت

وأضاف أن اللجوء للقوة ضد المتظاهرين في الجنوب من خلال القصف الجوي المستمر يزيد من إمكانية التصعيد، والمدنيون هم من يدفعون الثمن في النهاية، موضحًا أن المواجهات العسكرية التي تؤثر على المدنيين ازدادت، ووفقًا لتقارير منبثقة للمفوضية العليا لحقوق الإنسان فقد قُتل 42 مدنيًا وجُرح 60.

مواجهة المجموعات الإرهابية المدرجة بقائمة مجلس الأمن

وتابع: «ندين هذه الهجمات العشوائية التي تؤثر على المدنيين والبنية التحتية المدنية»، موضحًا أن الأعمال الإرهابية تستمر في هذه الدولة، وتنظيم داعش الإرهابي سيستمر بهجماته في العديد من المناطق، والتوسيع للمجموعات الإرهابية تهدد حياة المدنيين، ونوجه دعوة لمواجهة المجموعات الإرهابية المدرجة بقائمة مجلس الأمن. 

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بقلم محمود البدوي