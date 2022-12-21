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تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

كتب:

حمدى عبد الله
11:33 ص | الأربعاء 21 ديسمبر 2022
موانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر

شهدت الموانى التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ، فى محافظات السويس والبحر الأحمر وسيناء، انتظام فى حركة تداول البضائع وكذلك حركة وصول ومغادرة السفن وسجل حجم التداول اليوم 10 ألاف طن

7 سفن متراكية على أرصفة موانئ الهيئة

اعلن المركز الإعلامي التابع للهيئة العامة لموانى البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن التى تواجدت على أرصفة الموانئ التابعة للهيئة  بالمحافظات عددها 7 سفن وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 755 شاحنة و 492 سيارة

تفوق الصادرات على الواردات فى حركة التداول اليوم

وذكر البيان الصادر عن الهيئة أن  حركة الواردات سجلت اليوم  4000 طن بضائع ، 461 شاحنة و479 سيارة فيما سجلت  حركة الصادرات 6000 طن بضائع ، 294 شاحنة و13 سيارة  .

 

ميناء سفاجا يستقبل  السفينتين الحرية ودليلة

وأشار البيان أن  ميناء سفاجا يستعد اليوم لإستقبال السفينتين الحرية ودليلة بينما شهد  الميناء بالأمس استقبال السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين الحرية ودليلة ، كما يشهد ميناء نويبع اليوم مغادرة السفينتين ايلة وبريدج فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى ايلة وبريدج وسينا

 السفينة النوى اكسبريس تغادر ميناء السويس

ويشهد  ميناء بور توفيق بالسويس اليوم مغادرة  السفينة النوى اكسبريس ، واستقبل الميناء السفينة Sea Weav وعلى متنها 386 سيارة بوزن 820 طن قادمة من ميناء جدة وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1200 راكب بموانيها .

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بقلم حمدى عبد الله