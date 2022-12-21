تداول 10 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

شهدت الموانى التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ، فى محافظات السويس والبحر الأحمر وسيناء، انتظام فى حركة تداول البضائع وكذلك حركة وصول ومغادرة السفن وسجل حجم التداول اليوم 10 ألاف طن

7 سفن متراكية على أرصفة موانئ الهيئة

اعلن المركز الإعلامي التابع للهيئة العامة لموانى البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن التى تواجدت على أرصفة الموانئ التابعة للهيئة بالمحافظات عددها 7 سفن وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 755 شاحنة و 492 سيارة

تفوق الصادرات على الواردات فى حركة التداول اليوم

وذكر البيان الصادر عن الهيئة أن حركة الواردات سجلت اليوم 4000 طن بضائع ، 461 شاحنة و479 سيارة فيما سجلت حركة الصادرات 6000 طن بضائع ، 294 شاحنة و13 سيارة .

ميناء سفاجا يستقبل السفينتين الحرية ودليلة

وأشار البيان أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لإستقبال السفينتين الحرية ودليلة بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين الحرية ودليلة ، كما يشهد ميناء نويبع اليوم مغادرة السفينتين ايلة وبريدج فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى ايلة وبريدج وسينا

السفينة النوى اكسبريس تغادر ميناء السويس

ويشهد ميناء بور توفيق بالسويس اليوم مغادرة السفينة النوى اكسبريس ، واستقبل الميناء السفينة Sea Weav وعلى متنها 386 سيارة بوزن 820 طن قادمة من ميناء جدة وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1200 راكب بموانيها .