تصدير 8 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة عبر مواني البحر الأحمر اليوم

كشف البيان الصادر عن الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، أن حركة تداول البضائع اليوم الأحد شهدت نشاطاً ملحوظاً، حيث سجل حجم التداول 13 ألف طن.

9 سفن متواجدة بمواني الهيئة

وأعلن المركز الإعلامي التابع للهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، أن 9 سفن متراكية على أرصفة المواني التابعة للهيئة، وأن حجم التداول اليوم الأحد سجل 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و634 شاحنة، و48 سيارة.

وذكر البيان، أن حجم حركة تداول الواردات سجل 5 آلاف طن بضائع، و345 شاحنة، و41 سيارة، فيما سجلت حركة الصادرات 8 آلاف طن بضائع، و289 شاحنة، و7 سيارة.

وأوضح بيان الهيئة، أن ميناء سفاجا استقبل اليوم السفينتين «دليلة» و«شهد»، فيما غادرت السفينة «أمل»، بينما استقبل الميناء أمس السفينتين «أمل» و«بوسيدون إكسبريس».

تداول 1800 طن بضائع بميناء نويبع

وأشار البيان إلى أن ميناء نويبع شهد اليوم تداول 1800 طن بضائع عامة ومتنوعة، و170 شاحنة، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة «سينا»، فيما شهد الميناء أمس رحلات مكوكية «وصول وسفر» للسفن الثلاث «سينا» و«بريدج» و«أيلة».

وبحسب البيان، سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1300 راكب.