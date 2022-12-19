تصدير 6 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر اليوم

شهدت المواني التابعة للهيئة العامة لمواني البحر الأحمر انتظاماً في حركة الوصول والمغادرة، وكذلك تداول البضائع.

9 سفن على أرصفة المواني

وأعلن المركز الإعلامي التابع للهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتراكية على أرصفة مواني الهيئة، اليوم الاثنين، 9 سفن، مشيرا إلى تداول 9 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة، و546 شاحنة، و28 سيارة.

حركة تداول الصادرات والواردات اليوم

وذكر البيان، أن حركة الواردات سجلت اليوم 3 آلاف طن بضائع، و271 شاحنة، و16 سيارة، فيما سجلت حركة الصادرات 6 آلاف طن بضائع، و275 شاحنة، و12 سيارة.

وأشار البيان إلى أن ميناء سفاجا استقبل، اليوم الاثنين، السفينة «بوسيدون اكسبريس»، بينما استقبل أمس السفينة «دليلة»، فيما غادرت السفينتان «الحرية» و«دليلة».

تداول 2250 طن بضائع عامة بميناء نويبع

وأوضح البيان، أن ميناء نويبع شهد اليوم تداول 2250 طن بضائع عامة ومتنوعة، و185 شاحنة. وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 977 راكبا.