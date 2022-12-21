الكونجرس الأمريكي يبحث حظر TikTok بسبب التجسس وقراصنة الصين  

اقترح مشروع قانون جديد في الكونغرس الأمريكي حظر منصة TikTok الصينية من معظم الأجهزة الحكومية، رغم أن التطبيق يحظى بشعبية بين ما يقرب من ثلثي المراهقين في البلاد، ولكن هناك قلقًا متزايدًا من أن بكين قد تستخدم بيانات المستخدم الأمريكية.

وحظرت العديد من الولايات الأمريكية وكالاتها الحكومية من استخدام TikTok وغيرها من المنصات الصينية والروسية بعد تقارير تزعم أن قراصنة الصين APT41 المدعومة من الدولة، سرقوا ما لا يقل عن 20 مليون دولار من مزايا إغاثة كوفيد 19، وقروض إدارة الأعمال الصغيرة وصناديق التأمين ضد البطالة في أكثر من 12 ولاية أمريكية.

تيك توك تشكل تهديدًا للأمن القومي الأمريكي

وقال كريستوفر راي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي: «لقد أظهرت الحكومة الصينية استعدادًا لسرقة بيانات الأمريكيين على نطاق يتفوق على أي بيانات أخرى»، مضيفًا أن تيك توك تشكل تهديدًا للأمن القومي، وقال قادة الولايات الأمريكية: «تحصد TikTok كميات هائلة من البيانات من أجهزة مستخدميها، بما في ذلك متى وأين وكيف يقومون بنشاط على الإنترنت، وتقدمها إلى الحكومة الصينية».

وقال بيل بيرنز مدير وكالة المخابرات المركزية: يعتقد أن TikTok تشكل تحديات حقيقية وأن المنصة كانت مصدر قلق حقيقي، ونظرًا لأن الشركة الأم لـ TikTok هي شركة صينية، فإن الحكومة الصينية قادرة على استخراج البيانات العديد من المستخدمين، بحسب independent.

الصين تزيد من تأمين المنصة في الولايات المتحدة

وقال متحدث باسم TikTok، إن الشركة ستستمر في إطلاع أعضاء الكونجرس الأمريكي على خططها الجارية لزيادة تأمين المنصة في الولايات المتحدة، مضيفًا: «من المثير للقلق أنه بدلاً من تشجيع الإدارة على إنهاء مراجعة الأمن القومي لـ TikTok، قرر بعض أعضاء الكونجرس الضغط للحظر بدوافع سياسية لن تفعل شيئًا لتعزيز الأمن القومي للولايات المتحدة».

وفي وقت سابق حظرت ولاية ماريلاند وتكساس وجورجيا ويوتا، وكالاتها الحكومية من استخدام TikTok، كما فعلت العديد من الوكالات الأمريكية، بما في ذلك وزارة الأمن الداخلي ووزارة الدفاع حظر TikTok من الأجهزة المملوكة للحكومة، أيضًا حاول ترامب الرئيس الأمريكي السابق منع استخدام TikTok في البلاد، إلا أنها خسرت المعارك القضائية بشأن هذه الخطوة، ورغم هذه التحديات إلا أن المنصة تفوقت المنصة على Google العام الماضي لتصبح أكثر المواقع شعبية، متغلبة على عمالقة التكنولوجيا أمازون وفيسبوك.