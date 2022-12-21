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«الصحة العالمية» تطلق تحذير بسبب وضع كورونا في الصين

كتب:

عمرو حسني
11:18 م | الأربعاء 21 ديسمبر 2022
كورونا في الصين

كورونا في الصين

أعلنت منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم، بحسب قناة «العربية» السعودية أن الحديث عن إعلان نهاية وباء كورونا، بسبب الموجة المدمرة المحتملة في الصين، سابق لآوانه، موضحة أن الوضع في الصين مثير للقلق.

توقعات بإصابة أكثر من مليون حالة السنة المقبلة

ويتوقع العلماء، أن يتوفى أكثر من مليون حالة بسبب كورونا السنة المقبل في الوقت الذي تحاول الصين مواجهة الزيادة المضطردة في الإصابات في الوقت الحالي، حيث ستعتمد الصين الدراسة عن بعد خشية انتقال المرض بشكل أسرع.

بداية كورونا في الصين

وظهر فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في الصين نهاية عام 2019 وانتشر وأصبح وباءا عالميا في مارس 2020 وتم إنتاج لقاحات من قبل الصين وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية لمواجهة الوباء.

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بقلم عمرو حسني