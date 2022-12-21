استشاري أطفال تحذر من الإصابة المختلطة بالفيروسات.. بينها كورونا وسارس

قالت الدكتورة عفاف محمد ابراهيم استشاري الأطفال وحديثي الولادة، إن فصل الشتاء يشهد انتشار عدوى الجهاز التنفسي، إذ أن مجموعة كبيرة من الفيروسات المتشابهة في الأعراض تسمى بفيروسات الجهاز التنفسي، من بينها فيروس السارس الذي يتضمن العديد من الفيروسات أبرزها فيروس كورونا بكافة متحوراته، لافتة إلى أن فيروس سارس اختصار للمتلازمة التنفسية الشديدة الحادة، والتي تسبب العديد من الأعراض التنفسية الشديدة، كتلك التي شهدها العالم خلال كورونا بموجاتها الأولى والثانية والثالثة.

الإصابة بالفيروس المخلوي يفتح الطريق أمام الإصابة بـ كوفيد 19

وأضافت ابراهيم في حوار على فضائية «القناة الثانية المصرية»، أنه مع بداية انخفاض درجات الحرارة ظهر الفيروس المخلوي التنفسي، وهو فيروس قديم يتنشر خلال هذا التوقيت من كل عام، لافتة إلى أن الإصابات بكورونا لا تزال موجودة حتى الآن، وتكمن الخطورة في أن الإصابة بالفيروس المخلوي يفتح الطريق أمام الإصابة بـ كوفيد 19، كونه يسبب ضعف المناعة بصورة كبيرة ويسهل من الإصابة بكورونا.

الفيروس المخلوي المنتشر حاليًا يتميز بأعراض شديدة الصعوبة

وأوضحت استشاري الأطفال وحديثي الولادة، أن الفيروس المخلوي المنتشر حاليًا يتميز بأعراض شديدة الصعوبة وهو ما يظهر بقوة في حالات إصابة الأطفال بالمخلوي، مشيرة إلى أن التحليلات الحالية للأطفال تثبت إصابتهم بأكثر من فيروس في نفس التوقيت وهو ما يطلق عليه «الإصابة المختلطة»، مشددة على ضرورة إتباع طرق الوقاية من العدوى كالتباعد الاجتماعي بين الأطفال والابتعاد عن التزاحم والحرص على تهوية الفصول الدراسية خاصة ذات الكثافة الكبيرة.