إعدام 742 كيلو أغذية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الدقهلية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالدقهلية، حملات تفتيشية على 142 منشأة على مدار أسبوع، وتم ضبط 27 مؤسسة دون ترخيص وتمت التوصية بالغلق لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

وقررت إدارة المراقبة إعدام 742 كيلو أغذية متنوعة بناء على توجيهات الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية وتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.

حملات إدارة مراقبة الأغذية تحرر 82 محضرا

وقال الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، في بيان صحفي، إن حملات إدارة مراقبة الأغذية تمكنت من تحرير 82 محضر، وسحب 63 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وإعدام 742 كيلو أغذية متنوعة و158 لتر عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتغيير في الخواص الطبيعية.

مكين: استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة

وأكد وكيل وزارة الصحة استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.