«صحة الدقهلية»: مراقبة الأغذية تكثف حملاتها وتحرر 138 محضرا

قال الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن إدارة مراقبة الأغذية بالطب الوقائي، شنت حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية خلال الأسبوع الماضي، وتمكنت من المرور على 220 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، وأسفرت جهود الحملات عن تحرير 138 محضر مخالفات مضبوطة تنوعت بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة، وعدم وجود شهادات صحية، وتم ضبط 46 منشأة تعمل بدون ترخيص، وجرى مخاطبة الجهات المختصة لغلقها.

خطة مديرية الصحة

وأكد مكين، في بيان صحفي، أن تلك الحملات تأتي في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، بالمرور المكثف على المنشآت الغذائية، وضمن خطة مديرية الصحة بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية، لضمان وصول غذاء آمن وحفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

سحب 135 عينة مواد غذائية

وأوضح وكيل الوزارة أنه تم سحب 135 عينة مواد غذائية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم إعدام 1479 كيلو أغذية مختلفة وما يقارب 1500 لتر عصائر وزيوت لوجود تغير في خواصها الطبيعية.

تشديد الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية

وأشار إلى استمرار تشديد الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية، لضمان سلامة الغذاء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.