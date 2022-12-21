عمرو دياب أفضل فنان عربي على منصة أنغامي في 2022

تصدر الفنان عمرو دياب، قائمة أفضل فنان عربي لعام 2022 عبر منصة أنغامي، إذ حل في المركز الأول على المنصة ضمن قائمة أفضل الفنانين في مصر والسعودية والإمارات والعراق والأردن.

ويواصل عمرو دياب تحقيق نجاحات كبيرة عبر أنغامي، فهو أول مطرب عربي يتخطى حاجز المليار استماع عبر المنصة منذ إطلاقها.

وأعلنت منصة أنغامي الموسيقية، تخطي أغاني عمرو دياب حاجز المليار استماع كأول مطرب عربي يحقق هذا الرقم.

عمرو دياب يُحيي حفلًا في ميدل بيست

من جهته، أحيا المطرب عمرو دياب مؤخرًا حفلًا غنائيًا ناجحًا في مهرجان ميدل بيست الدوحة بدولة قطر، وقدم عددًا من أشهر أغانيه وسط تفاعلًا كبيرًا من الجمهور الذي حضر.

واستهل الهضبة حفله بأغنية «يا أنا يالأ، دا لو اتساب، بحبه، برج الحوت، انت الحظ، قمرين وليلي نهاري ونور العين والعالم الله، هتدلع، يتعلموا، راجع، وتملي معاك».

عمرو دياب يزور مجمع استديوهات مرواس

وكان عمرو دياب، قد زار مؤخرًا مجمع استديوهات مرواس في المملكة العربية السعودية بعد افتتاحه، إذ يعتزم تسجيل إحدى أغانيه الجديدة هناك.