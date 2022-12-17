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عمرو دياب يشعل ليل الكويت بحفل جماهيري كبير

كتب:

بسمة شطا
12:27 م | السبت 17 ديسمبر 2022
عمرو دياب

عمرو دياب

أحيا عمرو دياب، حفلا غنائيا، مساء أمس الجمعة، في موتورتاون بدولة الكويت، وصعد إلى المسرح وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي احتشد بالآلاف لحضور الحفل قبل ساعات من بدايته.

عمرو دياب يبدأ حفله بأغنية يا أنا يالأ

واستهل الهضبة حفله بأغنية يا أنا يالأ، ثم دا لو اتساب، بحبه، برج الحوت، أنت الحظ، قمرين وليلي نهاري ونور العين والعالم الله، هتدلع، اللوك الجديد، أحلى ونص، وتملي معاك.

عمرو دياب يشكر الشعب الكويتي على حفاوة الاستقبال 

وحرص عمرو دياب على تحية جمهوره الكبير، وذلك مع بداية انطلاق الحفل موجها الشكر لمنظمي الحفل، وكذلك الشعب الكويتي على حفاوة استقباله والحب الذي شاهده منهم.

 

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بقلم بسمة شطا