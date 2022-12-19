فنانون مصريون تغنوا في قطر خلال مونديال 2022.. أبرزهم عمرو دياب وويجز

شارك كل من الفنانة الأوبرالية فرح الديباني، والرابر ويجز بشكل رسمي في حفل ختام مونديال كأس العالم 2022 أمس، إذ شاركت الأولى في غناء النشيد الوطني لمنتخب فرنسا، فحين شارك الثاني في إحياء حفل بين شوطي المباراة النهائية للمونديال.

ويجز وفرح الديباني وحسن شاكوش شاركوا بشكل رسمي من الفيفا في البطولة

فرح وويجز لم يكن الوحيدين المشاركين في المونديال سوى بشكل رسمي أو غير رسمي، فمؤدي المهرجانات حسن شاكوش قد شارك في إحياء حفل رسمي للجماهير في الثاني عشر من الشهر الجاري في العاصمة القطرية الدوحة وقدم أغنياته الشهيرة مثل بنت الجيران وعود البطل وحبيبتي.

عمرو دياب وتامر حسني وحماقي قدما حفلات جماهيرية

وعلى الصعيد غير رسمي فقدم أكثر من مطرب مصري حفلات غنائية هناك نظمها عدد من المتعهدين للجماهير العربية حيث أحيا عمرو دياب حفلا غنائيا كبيرا ونفس الأمر تكرر مع الفنان تامر حسني والفنان محمد حماقي والفنان أحمد سعد الذي كان آخر من قدم تلك النوعية من الحفلات الجماهيرية.