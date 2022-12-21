مدير الأعمال المدنية بالسد التنزاني لقناة الحياة: لدنيا 9 آلاف شخص يعملون بالموقع

قال المهندس محمد سماحة، مدير الأعمال المدنية في سد جونيوس أيريزي بتنزانيا، إنه يرأس نحو 65% من الأشخاص والعمالة الموجودة في السد التنزاني، إذ يصل عدد العاملين بالموقع لـ9 آلاف شخص، «أطلقوا عليا لقب الفتوة، لأني متعود منذ الصغر على تربية المقاولين العرب».

سماحة: الجميع في المكان كيان واحد

أضاف «سماحة»، خلال رصد برنامج «الحياة اليوم» لأعمال بناء السد التنزاني بأيادٍ مصرية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن الشركات العاملة في موقع السد التنزاني، تنقسم إلى شركات تابعة للسويدي، وأخرى تابعة للمقاولين العرب، والجميع في هذا المكان، كيان واحد، «أحنا كيان واحد مشترك، والشركة مولودة من شركتين».

سماحة: نمت في خيمة لمدة شهرين

واستطرد: «قعدت نايم في خيمة لمدة شهرين، لأننا مكناش لسه أقمنا المعسكرات داخل الموقع، كنا بنقعد في خيم وأكشاك بسيطة بجوار النهر، وفي بعض الأحيان كانت بتستغل من السياح خلال فترة السياحة، لكن احنا عملنا إقامة لمدة شهرين كاملين».

ووجه مدير الأعمال المدنية في السد التنزاني الشكر على المجهود الكبير الذي بذله أعضاء فريقه بإخلاص، سواء من الجانب المصري أو التنزاني، متابعا: «بقولهم إن شاء الله هتكونوا دعامة لأي مشروعات مشابهة أو أقرب منها سواء مصريين أو تنزانين».