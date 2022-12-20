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نائب تحالف بناء سد تنزانيا لقناة الحياة: الخطأ غير مسموح به في المشروع

كتب:

أحمد حامد دياب
10:34 م | الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
المهندس أيمن عطية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي

المهندس أيمن عطية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي

أكد المهندس أيمن عطية نائب رئيس التحالف، المكلف ببناء سد جوليوس نيريري التنزاني، أن التوربينات تعتبر قلب السد، نظرًا لأن الهدف من المشروع توليد الكهرباء.

مبنى توربينات السد من أصعب المنشآت الهندسية في العالم

وأوضح خلال لقاء خاص مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة» أن مبنى التوربينات الهندسية في السد، يعتبر من أصعب المنشآت الهندسية في العالم، نظرًا لكونها أعمال إنشائية مرتبطة بأعمال كهربية.

الخطأ غير مسموح به في مشروع السد

وأشار إلى أن الأمر يحتاج لتنسيق كامل، وتعاون خبرات كبيرة، من أجل إنجاح المشروع، حتى لا يكون هناك أخطاء، مشددًا على أن الخطأ غير مسموح به في مشروع السد.

ولفت إلى أن صب الخرسانة بطريقة خاطئة، سيتسبب في عدم تركيب التوربينة، وأنه حال عدم تركيبها، سيكون هناك فشل في المشروع.

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