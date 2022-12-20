نائب رئيس تحالف سد تنزانيا يكشف لقناة الحياة أهم 3 تواريخ في حياة السد

أكد المهندس أيمن عطية نائب رئيس التحالف المكلف ببناء سد جوليوس نيريري التنزاني، أن أي مشروع إنتاج طاقة كهرومائية لديها 3 تواريخ أساسية، وهي تاريخ تحويل مجرى النهر، إيذانًا ببدء بناء السد، الذي بدأ نهاية عام 2020.

إنشاء الجسم الرئيسي للسد

وأوضح خلال لقاء خاص مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة» أنه تم إنشاء الجسم الرئيسي للسد، بما يسمح بإعادة النهر لمساره الطبيعي، الذي يعتبر التاريخ الثاني للسد.

بحيرة السد ستستقبل المياه

وأشار أنه سيجر إغلاق البوابات الرئيسية لجسم السد، والمآخذ ومدخل بوابة قناة التحويل، لبدء عودة النهر لمساره الطبيعي الأصلي، الذي يسير فيه منذ آلاف السنين، وإيذانًا ببدء الانتهاء من مبنى الطاقة الكهرومائية، استعدادًا لاستقبال المياه، التي ستخزن أما بحيرة السد، ليتم بعدها تركيب التوربينات لتوليد الكهرباء.