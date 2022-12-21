مي فاروق تصل للسعودية استعدادا لحفلها الغنائي بموسم الرياض

وصلت منذ قليل، الفنانة مي فاروق إلى السعودية، استعدادا لحفلها الغنائي، المقرر إحياؤه غدا ضمن حفلات موسم الرياض.

ونشرت مي فاروق عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام، مقطع من فيديو لحظة وصولها السعودية، وعلقت قائلة: «وصلت بلدي الثانية المملكة العربية السعودية، مستنييكم في حفلة بكرة».

وبعد ساعات قليلة من وصول مي فاروق الي السعودية بدأت في اجراء بروفات مكثفة للحفل حيث نشرت صوره لها من البروفات عبر انستجرام وعلقت قائلة:من بروفات حفلة موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

مهرجان الموسيقى العربية

وشاركت مي فاروق، مؤخرا فى مهرجان الموسيقى العربية حيث قدمت حفلا غنائيا ناجحا، رفع شعار كامل العدد، وقدمت خلال الحفل عدد من الأغنيات لكبار المطربين في مصر والوطن العربي، من بينهم وردة.