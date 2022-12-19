أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم الإثنين

استقرت أسعار الفاكهة اليوم في أسوق الجملة والتجزئة، بفضل وفرة كبيرة في السلع والمنتجات الغذائية بالأسواق، حيث يحرص قطاع هائل على شراء الخضروات والفواكه مع بداية الأسبوع لتخزينها في الثلاجة واستهلاكها.

وجاءت أسعار الفاكهة اليوم في الأسواق المحلية المختلفة، كما يلي:

أسعار الفاكهة في سوق العبور

وفي أسواق العبور، جاءت أسعار الفاكهة اليوم وفق الموقع الإلكتروني للسوق، كما يلي.

- تراوح سعر الكيلو من التفاح بين 18 و20 جنيها.

- تراوح سعر القشطة البلدي بين 10 و20 جنيها.

- تراوح سعر الكيلو من الجوافة بين 3 و8 جنيهات.

- تراوح سعر الكيلو من اليوسفي بين 4 و8 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو البرتقال بين 4 و7 جنيهات.

- تراوح سعر البلح الرملي بين 4 و8 جنيهات.

- تراوح سعر الكيلو من البرتقال السكري بين 4 و6 جنيهات.

- تراوح سعر الكيلو من العنب الأحمر بين 5 و10 جنيهات.

- تراوح سعر الكيلو من الكنتالوب بين 4 و8 جنيهات.

أسعار الفاكهة في السوق المحلية

- تراوح سعر الرمان بين 8 و15 جنيها.

- تراوح سعر الكيلو من البرتقال بين 6.5 جنيه و10 جنيهات.

- تراوح سعر الموز بين 12 و15 جنيها.

- وصل سعر الكيلو من البرتقال البلدي إلى نحو 6 جنيهات.

- تراوح سعر الكيلو من الفراولة بين 15-20 جنيها.

- تراوح سعر الكيلو من البلح الأحمر بين 8 و10 جنيها.

- تراوح سعر الكيلو من اليوسفي بين 8 و10 جنيهات.

- تراوح سعر الجوافة بين 8 و12 جنيها.

- تراوح سعر كيلو التفاح بين 20 و28 جنيهًا.