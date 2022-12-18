أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم الأحد 18 ديسمبر

وفرة كبيرة في السلع والمنتجات الغذائية في الأسواق وهو ما جعل أسعار الفاكهة على سبيل المثال مستقرة في أسواق الجملة والتجزئة، إذ يحرص قطاع عرض على متابعة قيمتها السعرية قبل شرائها.

وجاءت أسعار الفاكهة اليوم الأحد الموافق 18 ديسمبر، في الأسواق المحلية المختلفة، كما يلي:

أسعار الفاكهة في سوق العبور

البداية في أسواق العبور، فسجلت أسعار الفاكهة اليوم الأحد وفق الموقع الإلكتروني للسوق، كما يلي

- تراوح سعر الكيلو من التفاح بين 18 و20 جنيها.

- تراوح سعر القشطة البلدي بين 10 و20 جنيها.

- تراوح سعر الكيلو من الجوافة بين 3 و8 جنيهات.

- تراوح سعر الكيلو من اليوسفي بين 4 و8 جنيهات.

- تراوح سعر كيلو البرتقال بين 4 و7 جنيهات.

- تراوح سعر البلح الرملي بين 4 و8 جنيهات.

- تراوح سعر الكيلو من البرتقال السكري بين 4 و6 جنيهات.

- تراوح سعر الكيلو من العنب الأحمر بين 5 و10 جنيهات.

- تراوح سعر الكيلو من الكنتالوب بين 4 و8 جنيهات.

أسعار الفاكهة في السوق المحلية

- تراوح سعر الكيلو من اليوسفي بين 8 و10 جنيهات.

- تراوح سعر الجوافة بين 8 و12 جنيها.

- تراوح سعر كيلو التفاح بين 20 و28 جنيهًا.

- تراوح سعر الرمان بين 8 و15 جنيها.

- تراوح سعر الكيلو من البرتقال بين 6.5 جنيه و10 جنيهات.

- تراوح سعر الموز بين 12 و15 جنيها.

- وصل سعر الكيلو من البرتقال البلدي إلى نحو 6 جنيهات.

- تراوح سعر الكيلو من الفراولة بين 15-20 جنيها.

- تراوح سعر الكيلو من البلح الأحمر بين 8 و10 جنيها.