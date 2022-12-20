أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم الثلاثاء.. البرتقال بـ4 جنيهات

شهدت أسعار الفاكهة اليوم الثلاثاء، استقرارا في أسوق الجملة والتجزئة، حيث أجرت «الوطن»، جولة رصدت من خلالها كافة الأسعار التي تتوافر بشكل كبير لسد حاجة المواطنين.

ويحرص قطاع كبير من المواطنينن على شراء الخضروات والفواكه مع بداية الأسبوع لتخزينها في الثلاجة واستهلاكها، وجاءت أسعار الفاكهة اليوم في الأسواق المحلية المختلفة، كما يلي:

أسعار الفاكهة في سوق العبور

جاءت أسعار الفاكهة اليوم وفق الموقع الإلكتروني للسوق، ليتراوح سعر الكيلو من التفاح بين 18 و20 جنيها، تراوح سعر القشطة البلدي بين 10 و20 جنيها، تراوح سعر الكيلو من الجوافة بين 3 و8 جنيهات، تراوح سعر الكيلو من اليوسفي بين 4 و8 جنيهات، وتراوح سعر كيلو البرتقال بين 4 و7 جنيهات.

سعر البرتقال السكري

وتراوح سعر البلح الرملي بين 4 و8 جنيهات، تراوح سعر الكيلو من البرتقال السكري بين 4 و6 جنيهات، تراوح سعر الكيلو من العنب الأحمر بين 5 و10 جنيهات، وتراوح سعر الكيلو من الكنتالوب بين 4 و8 جنيهات.

أسعار الفاكهة في السوق المحلية

وفي الأسواق المحلية المتواجدة في الشوارع العامة، تراوح سعر الرمان بين 8 و15 جنيها، تراوح سعر الكيلو من البرتقال بين 6.5 جنيه و10 جنيهات، تراوح سعر الموز بين 12 و15 جنيها، وصل سعر الكيلو من البرتقال البلدي إلى نحو 6 جنيهات، وتراوح سعر الكيلو من الفراولة بين 15-20 جنيها.

سعر البلح اليوم

وتراوح سعر الكيلو من البلح الأحمر بين 8 و10 جنيها، تراوح سعر الكيلو من اليوسفي بين 8 و10 جنيهات، تراوح سعر الجوافة بين 8 و12 جنيها، وتراوح سعر كيلو التفاح بين 20 و28 جنيهًا.