تعطيل الدراسة بالسعودية وتحذيرات للمواطنين من الطقس السيئ غدا

مع بداية فصل الشتاء، اليوم، في المملكة العربية السعودية، وكل الدول الواقعة في نصف الكرة الشمالي، حذر المركز الوطني للأرصاد في السعودية، من هطول الأمطار الغزيرة الساعات المقبلة، على 10 مناطق مختلفة.

وبحسب هيئة الأرصاد، فإن بعض هذه المناطق المعرضة للأمطار هي مكة المكرمة، المدينة المنورة، عسير، الباحة، حائل، الحدود الشمالية، تبوك، جازان وسط سماء غائمة في المملكة.

تحذير للمواطنين

وطلب الدفاع المدني من المواطنين الالتزام في منازلهم، وعدم الاقتراب من مناطق تجمعات المياه وجريان الأودية حيث قد تتحول الأمور إلى سيول في بعض المناطق، في الوقت الذي ذكرت إدارة الازمات بمكة: «حفاظاً على سلامتكم، نرجو عدم مغادرة المنازل عند صدور تنبيهات المركز الوطني للأرصاد حتى انتهاء الحالة المطرية التي ستشهدها محافظات المنطقة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من مواقع تجمعات مياه».

تعليق التعليم

وأعلنت إدارة التعليم بالسعودية، تعليق الدراسة غدا الخميس، في مدارس مدينتي جدة ومكة المكرمة، بسبب الأمطار الغزيرة المتوقع هطولها، وجاء ذلك عبر حساب إدارة تعليم جدة الرسمي على «تويتر»: «الدراسة ستكون غدًا عن بُعد عبر منصة مدرستي لجميع الطلاب ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم».