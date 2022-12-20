وزارة الحج السعودية تسمح للمواطنين بدعوة الأصدقاء لأداء العمرة

زفت وزارة الحج والعمرة السعودية، بشرى لأصدقاء المواطنين السعوديين، في إطار تقديم الحكومة السعودية تسهيلات للمسلمين في مختلف دول العالم، لزيارة «بيت الله الحرام».

دعوة الأصدقاء لأداء العمرة

وقالت وزارة الحج السعودية، إنه يتاح لجميع المواطنين السعوديين، دعوة أصدقائهم إلى البلاد، لأداء العمرة، مشيرة إلى مميزات توفرها التأشيرة الشخصية، التي تُمكن المواطنين السعوديين من دعوة أصدقائهم لأداء العمرة.

وقالت قناة «العربية» الإخبارية، إن مزايا «التأشيرة الشخصية»، تكمن في إمكانية تقديم أكثر من طلب لعدة ضيوف في نفس الوقت، ودخول المملكة العربية السعودية لعدة مرات أو لمرة واحدة، مشيرة إلى امتداد صلاحية التأشيرة المخصَّصة لسفرة واحدة حتى 90 يومًا، بمدة مماثلة للإقامة.

«التأشيرة الشخصية» يمكن إصدارها لسفرة واحدة أو متعددة

كما تكمن مزايا «التأشيرة الشخصية»، في إصدارها لسفرة واحدة أو متعددة، فضلًا عن أداء مناسك العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، والرحلات السياحية لكافة المناطق السعودية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية السعودية، آلية الحصول على «التأشيرة الشخصية»، التي تمكن الزوار من الدخول إلى أراضي المملكة لزيارة أصدقائهم أو معارفهم من السعوديين، موضحة أن التقديم على التأشيرة سيكون عبر خطوات إلكترونية سهلة وميسرة على موقع «منصة التأشيرات».

وفي 11 نوفمبر الماضي، أعلنت السلطات السعودية، أن يمكن لحاملي «بطاقة هيا»، الخاصة بكأس العالم «فيفا قطر 2022»، من المسلمين، أداء العمرة وزيارة المدينة المنورة، وأشارت السلطات السعودية في ذلك الوقت، إلى بعض الضوابط الخاصة بتأشيرة «بطاقة هيا»، المجانية، وفقا لما ذكرته صحيفة «سبق» السعودية.