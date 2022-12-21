أسعار قنطار القطن اليوم.. و«جيزة 94» يسجل 7765 جنيها

قال الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن، بمعهد بحوث القطن بوزارة الزراعة، إن أسعار قنطار القطن اليوم الأربعاء، شهدت ارتفاعا في صنف «جيزة 94»، وصنف «جيزة 92»، طبقاً لما أجرى بعدد من المزادات العلنية بالمحافظات لعام 2022، لتداول أصناف القطن طويل التيلة في محافظات الدقهلية، وكفر الشيخ، ودمياط، والمنوفية، والغربية، والبحيرة، بالمزادات العلنية التي جرت اليوم.

أسعار قنطار القطن اليوم بالمحافظات

أوضح الدكتور «أبواليزيد»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، استقرار سعر قنطار القطن لصنف «جيزة 96» فائق الطول لليوم الثالث على التوالي، ليسجل سعر القنطار في المزادات العلنية بمحافظة كفر الشيخ من 7935 حتى 8400 جنيه.

كما سجل سعر قنطار القطن «جيزة 97» لطويل التيلة في الغربية بـ 6810 حتى 7175 جنيه، كما سجل ذات الصنف المنزرع في المنوفية بسعر من 7150 حتى 7160 جنيه.

أسعار قنطار القطن اليوم الأربعاء

أوضح الدكتور محمد أبو اليزيد، أن أسعار قنطار القطن اليوم، لصنف «جيزة 94» بالدقهلية سجل من 6650 حتى 7500 جنيه، بارتفاع بلغ 150 جنيها، وسجل سعر القنطار لنفس الصنف المنزرع في كفر الشيخ من 6650 حتى 7765 جنيها، بقيمة ارتفاع 100جنيه، خلال المزادات التي عقدت اليوم.

أسعار قنطار القطن اليوم المنزرع

أوضح أن أسعار قنطار القطن اليوم صنف «جيزة 92» في دمياط سجل من 6650 حتى 6865 جنيها، وسط ارتفاع بلغ 100 جنيه، وسجل سعر قنطار القطن «جيزة 86» بالبحيرة من 6150 حتى 6705 جنيه، حيث بلغت المساحة المنزرعة 317 ألف فدان على مستوى محافظات الجمهورية.