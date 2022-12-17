ارتفاع سعر قنطار القطن اليوم يُسعد المزارعين والتجار.. وصل 8295 جنيها

ارتفع سعر قنطار القطن اليوم في مصر، خصوصًا في محافظات الوجه البحري، وذلك بحسب المزادات العلنية الأخيرة التي عُقدت لتحديد أسعار القطن وبيعه اليوم في تلك عدة محافظات، بينما اختلف سعر كل صنف عن الآخر، بينما سادت حالة من الفرحة بين التجار والمزارعين بفارق السعر الذي تجاوز 3 آلاف جنيه في القنطار الواحد عن بداية الموسم.

وفي هذا الصدد، تنشر «الوطن» سعر قنطار القطن اليوم، في مختلف المحافظات بحسب المزادات الأخيرة، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

سعر قنطار القطن اليوم في مصر

وتراوح سعر القطن اليوم في مصر، الموافق السبت، بين 6050 جنيهًا وحتى 8295 جنيهًا حسب الصنف والجودة بحسب المزادات العلنية التي تعقدها منظومة تداول القطن، للعام الرابع على التوالي.

وفيما يخص آخر أخبار القطن اليوم، وأسعاره، بحسب الدكتور محمد أبو اليزيد رئيس قسم تربية القطن بمعهد بحوث القطن بوزارة الزراعة فإنّها جاءت كالتالي:

سعر القطن اليوم في كفر الشيخ 2022: سجل سعر قنطار القطن «جيزة 96 فائق الطول» بالمزادات العلنية بين 7830 جنيهًا وحتى 8295 جنيهًا، بينما تراوح سعر قنطار القطن صنف «جيزة 94» بين 6550 وحتى 7565 جنيهًا.

سعر القطن اليوم في الغربية: وسجل سعر قنطار القطن اليوم «صنف جيزة 97» بمحافظة الغربية.. 6710 جنيهًا وحتى 7075 جنيهًا.

سعر قنطار القطن اليوم في المنوفية: سجل 7050 جنيهًا وحتى 7060 جنيهًا.

سعر قنطار القطن اليوم في الدقهلية 2022 لصنف «جيزة 94»: تراوح بين 6550 وحتى 7250 جنيهًا.

سعر قنطار القطن اليوم في دمياط.. تراوح سعر قنطار القطن «صنف جيزة 92» بين 6550 وحتى 6665 جنيهًا.

سعر قنطار القطن اليوم في البحيرة.. تراوح سعر قنطار القطن «صنف جيزة 86» بين 6050 وحتى 6605 جنيهًا.

سعر قنطار القطن اليوم في الفيوم

وقال المهندس زينهم عاشور مدير الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ آخر مزاد عُقد في محافظة الفيوم كان في شهر نوفمبر المُنصرم، وانتهى المحصول منذ الشهر الماضي نهائيًا.

نجاح منظومة تداول القطن

وأشاد علي محمود عبد الرحمن، أحد مزارعي القطن، في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، بمنظومة تداول القطن الجديدة، التي نجحت في بيع الأقطان بأسعار عالية من خلال المزادات العلنية التي تُعقد في جميع المحافظات، مع الحفاظ على نظافتها وجودتها، مؤكدًا أنّ أكثر ما يثبت نجاح المنظومة هو زيادة منافسة القطن عالميًا، وهو ما انعكس على زيادة السعر وتحقيق عائد وأرباح مالية طائلة للمزارعين.