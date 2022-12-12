وفاء عامر تحتفل بنجاح «العيلة دي»: «الحمدلله مسلسل هادف»

احتفلت الفنانة وفاء عامر بنجاح مسلسلها الأخير «العيلة دي»، الذي يُعرض على قناة dmc، ومكون من 30 حلقة كاملة.

نجاح مسلسل «العيلة دي»

ونشرت وفاء عامر عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مقاطع فيديو من المسلسل، التي تخطت مليون مشاهدة في يوم واحد، وعلقت عليها قائلة: «الحمد لله مسلسل هادف».

أحداث مسلسل «العيلة دي»

«العيلة دي» يدور في إطار تشويقي اجتماعي، حول علاقة الأم بأولادها والمشكلات التي تواجههم، وقد سبق للمخرج أحمد خالد أمين التعاون مع الفنانة وفاء عامر، كمخرج مساعد في الجزء الثاني من مسلسل شطرنج.

يعتبر مسلسل «العيلة دي» التجربة الخامسة الإخراجية لـ أحمد خالد أمين، ويعد العمل الثاني في مسيرة المؤلفة أماني التونسي كدراما، بعد نجاحها في تقديم مسلسل «إلا أنا» الذي قدمته عام 2021 .

أبطال مسلسل العيلة دي

ويشارك في مسلسل العيلة دي، مجموعة كبيرة من الفنانين، أبرزهم وفاء عامر، محمد ثروت، إسلام إبراهيم، إسماعيل فرغلي، إنعام سالوسة، ريهام الشنواني، سلوى عثمان، مؤمن هشام، يوسف عثمان، ضياء الميرغني، ياسمين سمير، فكرة يسري الفخراني، تأليف أماني التونسي، وشارك في الكتابة ياسمين رفعت، إخراج أحمد خالد أمين، إنتاج شركة أروما.