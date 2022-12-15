بعد مكاسبها الأخيرة.. كيف تستثمر في البورصة المصرية؟

تشهد البورصة المصرية مكاسب قوية في الفترة الأخيرة، مع ضخ سيولة إلى السوق دفعت مؤشرات البورصة إلى مستويات تاريخية لم تشهدها ليحقق مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 مكاسب تجاوزت 29% منذ بداية العام الجاري، بينما ارتفع بأكثر من 60% منذ شهر أغسطس الماضي.

وتٌعد البورصة، أداة تمويلية واستثمارية، من خلال يمكن لأصحاب رؤوس الأموال أن يستثمروا أموالهم في الأسهم من أجل تحقيق عائد سريع، ولأصحاب الشركات أيضًا فرصة في اللجوء للبورصة بهدف التوسع في المشاريع والاستثمارات من خلال طرح أسهم الشركات التي يملكونها في البورصة.

ويوضح حسام عيد، خبير أسواق المال، بعض النصائح والطرق التي من خلالها يستطيع من يرغب الاستثمار في البورصة أن يلتزم بها، وترصد «الوطن»، هذه الطرق من خلال السطور التالية.

اختيار شركة سمسرة

التعاقد مع شركة لتداول الأوراق المالية «سمسرة»، تٌعد أولى خطوات الاستثمار في البورصة المصرية، حيث يتطلب ممن يرغب في شراء أسهم في البورصة والاستثمار، أن يقوم بذلك من خلال التعاقد مع شركة من شركات السمسرة المعلنين في السوق، وعليه أن يبحث عن أفضل الشركات.

- التواصل مع مدير الحساب

تقوم شركة السمسرة التي تم التعاقد معها، بتحديد مدير حساب خاص بك يكون مسؤول عن محفظة الأسهم الخاصة بك، وهنا يجب أن يكون هناك تواصل دائم مع مدير الحساب الخاص لمعرفة الأسهم التي ستقوم بشرائها ويقوم مدير الحساب بترشيح أسهم يرى أنها بها فرصة لتحقيق الأرباح، وأيضاً يقوم بعمليات البيع والشراء بعد أخذ موافقتك.

- اختيار الأسهم والشركات

تأتي بعد ذلك، خطوة اختيار الأسهم والشركات التي سيتم الاستثمار بها، وهذه الشركات يجب أن تكون قوية مالياً، ولديها تاريخ في تحقيق نتائج مالية جيدة ونمواً في أرباحها.

- تنويع محفظة الأسهم

هناك عدد كبير من أسهم الشركات مدرجة في البورصة المصرية، حتى يقوم أمام المستثمر بتنويع محفظة الأسهم بعدد من الأسهم المختلفة دون أن يركز كل أمواله في أسهم شركات واحدة، ليكون هناك فرصة لتحقيق الأرباح والمكاسب.

- المتابعة الجيدة للسوق

من الضروري أن يكون كل مستثمر في البورصة على إطلاع دائم بسوق الأسهم، ومتابعة حركة المؤشرات والأسهم وقت التداول، ومتابعة الأخبار الاقتصادية والسياسية وكذلك الإفصاحات الخاصة بالشركات المدرجة بالبورصة، حتى يكون قادرا على اتخاذ قراره سواء بالبيع أو الشراء.

- الاستعانة بالتحليل المالي

من خلال هذه الخطوة، يستطيع المستثمر أن يعرف تاريخ الشريك المالي، ومعرفة ربحية السهم والقيمة العادلة له في السوق ونصيب كل سهم من الأرباح.